"جمان".. الحلقة الأخيرة تُخالفُ التوقّعات وتحسمُ جدل علاقة هشام بزوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اسدل الستار على مسلسل "جمان" بعد عرض حلقته الـ 30 والأخيرة، أمس الأحد، غير أنّ اسمه ما زال يحظى بمتابعة كبيرة خاصة على محرّك البحث "جوجل" في السعودية.

وشهدت الحلقة الـ 30 من المسلسل، نهاية سعيدة كان يتمناها الجمهور تمثلت بعودة الممثل مهند الحمدي (هشام) إلى الفنانة نور الغندور (جمان) مرّة أخرى بعد انفصالهما، حيث بدأت العودة بعد أنْ وجّهت جمان الدعوة لزوجها السّابق لحضور حفل تخرج نجله عزيز.

ورغم دخول هشام بعلاقة عاطفية مع عبير وكانت هناك توقّعات بأنّه سيتزوّجها، غير أنّ الأوّل رفض الزواج واعتذر من صديقته، وأثناء الحفل قام هشام بالعودة مرة أخرى لجمان، وكان هذا الحدث الأبرز خلال مشاهد الحلقة الأخيرة.

وكانت مشاعر جمان قد انهارت بعد أنْ رأت زوجها السابق هشام وصديقته عبير صدفة في أحد المطاعم، بعد لحظات من قيام هشام بتهديد الأولى عندما علم بأنّ أحد الأشخاص قد تقدّم لخطبتها، وذلك بسحب حضانة ابنهما عزيز إذا قبلت الزّواج من رجل آخر. وهنا اعتقد الجمهور أنّ هشام قد يصالح زوجته الأولى، إلا أنّ الأحداث جاءت ليس كما توقّع المشاهدون.

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واعتقد متابعو المسلسل أنّ نهايته ستكون بشكل تقليديّ، وذلك بزواج هشام من عبير، بينما لن تتزوّج جمان مجددًا، وستركّز فقط على تقدّمها مهنيًا، بل ستسافر بعيدًا عن زوجها الأوّل لتتفرّغ لنفسها في هدوء.

ويُعدّ مسلسل جمان أحد أبرز الأعمال الخليجية التي طُرحت مؤخرًا، وتدور أحداثه في إطار درامي متشابك، وفي قالب رومانسيّ داخل واقع المرأة الخليجية، وعلاقتها بالرجل الشرقيّ عبر تناول مجموعة من القصص والحكايات المختلفة التي تغوص في عالم كلّ منهما.

والمسلسل من بطولة النجوم: نور الغندور، ومهند الحمد، وفوز الشطي، وهدى صلاح، وعبد الله التركماني، ومن تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال.