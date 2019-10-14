خبير التجميل سامر خزامي ينشرُ صورته بمكياج.. ويعلق: أتحدّث عن أولئك الذين لا صوت لهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر خبير المكياج اللبناني سامر خزامي صورة جديدة عبر حسابه في إنستغرام، أثارت بعض الجدل، حيث ظهر خزامي في الصورة واضعًا مكياجًا لعينية "آيلاينر"، وهي المرة الأولى التي يظهر بها بهذا الشكل على الرغم من شهرته الواسعة بهذا المجال.

وفي تعليقه على الصورة كتب خزامي: "لا أتحدث عن نفسي بل عن أولئك الذين لا صوت لهم، أولئك الذين ناضلوا من أجل حقوقهم، حقهم في العيش بسلام، وحقهم في أن يعاملوا بكرامة، وحقهم في تكافؤ الفرص، وحقهم في أن يكونوا سعداء، بالنسبة لهم أقول: املأ حياتك مع العمل، لا تنتظر أن يحدث ذلك، افعل ذلك اصنع مستقبلك الخاص واصنع أملك الخاص واصنع حبك الخاص ومهما كانت معتقداتك فهي مشرفة، عن طريق القيام بما تستطيع لجعل النعمة تحدث بنفسك".

وأثارت الصورة إلى جانب التعليق الذي يحمل بطيّاته رسالة، حالة من الجدل والتكهّنات حول ما أراد خزامي إيصاله عبر هذا المنشور، وإذا حاول خبير المكياج اللبناني الكشف بطريقة غير مباشرة عن ميوله المثليّة ربّما، أو مجرّد دعمه للأشخاص أصحاب الميول المختلفة.

يُشار إلى أنّ سامر خزامي يُعتبر من أشهر خبراء المكياج في لبنان، وتعتمده العديد من النجمات من بينهنّ اللبنانية نادين نجيم، والسورية أصالة نصري.