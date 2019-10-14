فردوس عبد الحميد تكشف عن أهم أعمال زوجها المخرج محمد فاضل

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، أن شهادتها مجروحة في زوجها المخرج محمد فاضل، بعد تكريمة من مهرجان الإسكندرية في دورته الـ35 مشيرا إلي أن أهم الأعمال التي قدمتها في حياتها كانت معه، فهو يفيد الممثل الذي يعمل معه ويشارك في رسم شخصيته في العمل بدون أن يقحم نفسه أو يفرص نفسه، ولكنه يشعر الفنان أنه يتعاون معه، وفاضل مهموم جدًا بقضايا وطنه.
وأضافت: بعض الأقاويل كانت تؤكد أنه يجعلني أعمل معه في أعماله لأنني زوجته وهذا ليس حقيقي، فهو أناني جدًا في عمله وكان ينتقي الموضوع في البداية، وإذا كان هناك شخصية مناسبة لي يرشحني لها، ولكن لم يكن يقحمني في الأعمال، ففي فيلم “حب في الزنزانة” كان من المفترض أن أقوم ببطولته أنا وأحمد زكي ووقعنا العقود بالفعل، وتفاجئنا بعدها من خلال الصحف أن من سيقومان ببطولة الفيلم عادل إمام وسعاد حسني، وأنا لم أغضب وقتها لأنه يكفيني أنني قارنت نفسي يهذه النجمة الكبيرة.
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