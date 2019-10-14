شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم "مش بتخاف من الحسد" وتحتفل بظهور أول "سنه" لطفلتها ليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة نانسى عجرم، بظهور أول " سنه " لطفلتها ليا، وبهذه المناسبة، شاركت نانسى متابعيها عبرخاصية ستورى على إنستجرام، بصور الزينة الخاصة بظهور أول سن لطفلتها، واستعداداتها لتلك المناسبة الخاصة لصغيرتها.

وعلى الجانب الآخر، أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الجمعة الماضية حفلا غنائيا ضخما داخل إحدى الجامعات بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية بحضورغير مسبوق من طلاب الكليات المختلفة .

وقدمت نانسي خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها مثل "آه ونص" ، "ما تيجي هنا" ،"اطبطب وادلع" ،"بدنا نولع الجو"، "احساس جديد"، "اه ونص" ،"اطبطب وادلع" ، "اخاصمك اه" ، "معجبة مغرمة"، "عم بتعلق فيك"،" شيخ الشباب"، "ماشي حدي"، "قول تاني كده"،"لون عيونك" و "مين ده اللي نسيك" .. بالإضافة إلى "لوسألتك انت مصري" التي حملت خلالها العلم المصري لتشعل آجواء المكان.





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