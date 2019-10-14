شكرا لقرائتكم خبر عن جاكى شان: سعيد بزيارة السعودية والمرة الجاية هصور فيها فيلم أكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم العالمى جاكى شان، عن سعادته لزيارة السعودية، لافتا أنه يريد تصوير فيلم أكشن فى السعودية وقد يأتيها المرة القادمة مع فريق التصوير.

وقال جاكى شان، خلال كلمته، بمنتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، ممازحا الحضور، " بعد ما قمت بجولة فى السعودية اكتشفت أن المكان مناسب لعمل فيلم أكشن .

وكانت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 قد أنطلقت أمس الأحد في أحد فنادق الرياض، بحضوررئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من : الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام وآخرين.