تراند اليوم : محمد رمضان يتسبب في أزمة بشركة الطيران بسبب هذا الفيديو

فيديو الفنان محمد رمضان الذي نشره من داخل كابينة إحدى الطائرات أمس استياء المتابعين، وتسبب في التدخل الرسمي من مسئولي الطيران المدني.

أعلنت سلطة الطيران المدني المصرية أنه تم التحقق من الفيديو المنشور، وتأكدنا من صحته، وتوصلنا إلى أن هذه الواقعة حدثت في طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وتقرر إيقاف الطيار ومساعده لحين التحقيق معهما في هذه المخالفة الجسيمة، وتوجيه تهمة ارتكاب فعل ممنوع منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران لهما، حسب بوابة “أخبار اليوم”.

كان رمضان ظهر في فيديو على حسابه الرسمي على Twitter أثناء دخوله كابينة قيادة الطائرة، لخوض تجربة جديدة كما قال، وجلوسه علىى كرسي القيادة.

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ويقول الطيار في الفيديو الذي نشره رمضان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بصوت واضح: “والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي”.

يشار إلى أن محمد رمضان، بدأ التحضير لمسلسله الجديد لرمضان 2020، ويتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، الذي يتولى تأليفه أيضا، واختار له اسم مبدئي هو “البرنس”.

وكان رمضان، قد شارك في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل “زلزال”، الذي قام بدور البطولة فيه بجانب كلاً من حلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي