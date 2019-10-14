تراند اليوم : عاجل.. قرار قضائي بمنع المطربة ”بوسي“ من السفر

صرح المحامي أشرف مسعود محامي طليق المطربة بوسي وإسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان أنه تم صدور قرار بمنعها من السفر بناءاً على عدة قضايا تم الحكم عليها فيها، حيث صدر حكم بالحبس ثلاثة سنوات في قضية شيك بدون رصيد بمبلغ 2 مليون جنيه وهو واجب التنفيذ وحكم آخر غيابي من محكمة الهرم بالحبس ثلاثة سنوات وكفالة بقيمة 100 الف جنيه على ذمة قضية شيك بمبلغ 15 مليون جنيه بدون رصيد .

قضايا شيكات بدون رصيد على الفنانة بوسي

كما أكد أشرف مسعود ، أنه صدر ضد بوسي حكم غيابي جديد بحبسها ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، على ذمة قضية ثالثة لإصدارها شيك بمبلغ ١٠ ملايين جنيه، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها، إلي ٩ سنوات حبس بإجمالي مبالغ مستحقة 27 مليون جنيه .

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بلاغ ضد بوسي في نقابة الموسيقيين

وقام المحامي بإرسال إنذار إلي الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين من أجل إيقاف وشطب عضوية المطربة «بوسي»، نظرا لصدور حكم نهائي ضدها بالحبس ثلاث سنوات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ويفيد هذا الإنذار أيضاً بضرورة شطب عضوية الفنانة من نقابة الموسيقين لأتهامها والحكم عليها في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وهو مايستوجب شطب عضويتها .