- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - كشف المحامي المصري ” أشرف مسعود ” محامي طليق الفنانة المصرية ” بوسي ” واسمها الحقيقي ” ياسمين محمد شعبان ” عن إصدار النائب العام لقرار بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد بسبب القضية التي رفعها عليها طليقها .
وجاء في البيان الصادر عن مكتب المحامي أشرف مسعود : ” القرار يخص جريمة إصدار شيك بمبلغ 2 مليون جنيه دون رصيد وهو حكم واجب التنفيذ ” .
حيث صدر حكما غيابيا من محكمة الهرم في محافظة الجيزة يقضي بحبس بوسي لمدة 3 سنوات ودفع 100 ألف جنيه كفالة على ذمة قضية شيك بمبلغ 15 مليون جنيه بدون رصيد .
وصدر حكما غيابيا آخر بحبسها ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه على ذمة قضية ثالثة لإصدارها شيك بمبلغ ١٠ ملايين جنيه .
ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها إلي ٩ سنوات حبس بإجمالي مبالغ مستحقة 27 مليون جنيه .
كما أرسل المحامي أشرف مسعود إنذارا لنقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان ” هاني شاكر ” يطالبه فيه بإيقاف وشطب عضوية الفنانة بوسي من النقابة لاتهامها والحكم عليها في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وهو مايستوجب شطب عضويتها .
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بمنع بوسي من السفر وطلب بشطب عضويتها من نقابة الموسيقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.