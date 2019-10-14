قرار بمنع بوسي من السفر وطلب بشطب عضويتها من نقابة الموسيقيين

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - كشف المحامي المصري ” أشرف مسعود ” محامي طليق الفنانة المصرية ” بوسي ” واسمها الحقيقي ” ياسمين محمد شعبان ” عن إصدار النائب العام لقرار بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد بسبب القضية التي رفعها عليها طليقها .

وجاء في البيان الصادر عن مكتب المحامي أشرف مسعود : ” القرار يخص جريمة إصدار شيك بمبلغ 2 مليون جنيه دون رصيد وهو حكم واجب التنفيذ ” .

حيث صدر حكما غيابيا من محكمة الهرم في محافظة الجيزة يقضي بحبس بوسي لمدة 3 سنوات ودفع 100 ألف جنيه كفالة على ذمة قضية شيك بمبلغ 15 مليون جنيه بدون رصيد .

وصدر حكما غيابيا آخر بحبسها ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه على ذمة قضية ثالثة لإصدارها شيك بمبلغ ١٠ ملايين جنيه .

ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها إلي ٩ سنوات حبس بإجمالي مبالغ مستحقة 27 مليون جنيه .

كما أرسل المحامي أشرف مسعود إنذارا لنقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان ” هاني شاكر ” يطالبه فيه بإيقاف وشطب عضوية الفنانة بوسي من النقابة لاتهامها والحكم عليها في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وهو مايستوجب شطب عضويتها .

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