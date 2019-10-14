تركي آل الشيخ يكشف عن موقفه وقراره بشأن المسيئين له في مصر

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يعلن فيه عن قراره الأخير بشأن المسيئين له في مصر .
والذي تضمن تنازل وسحب تركي آل الشيخ لكل القضايا والشكاوي التي قام برفعها ضد من أساؤوا إليه في وسائل التواصل الإجتماعي في مصر .
وكتب تركي في منشوره قائلا : ” لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة .. لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي وعفا الله عما سلف والمسامح كريم ” .
وكان تركي آل الشيخ قد قام في وقت سابق بالإعلان عن مقاضاته لعدد كبير من الأشخاص من بينهم إعلاميين ممن تعرضوا له بالإساءة والانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر .. معتبرا أن هذه الإساءات التي تعرض لها كانت تتم بشكل ممنهج .facebook
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