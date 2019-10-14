وفاة الفنانة نجوى علوون بعد صراع مع المرض.. ونجوم سوريا ينعونها

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - توفيت أمس الفنانة نجوى علوان بعد صراع مع المرض .

ونجوى علوان درست في المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية وشاركت بالعديد من أهم الأعمال في الدراما السورية منها ” التغريبة الفلسطينية ” و ” الاجتياح ” و ” عصي الدمع ” و ” اهل الغرام ” بجزئيه و ” مطلوب رجال ” و ” على طول الأيام ” و ” عنترة بن شداد ” و غيرها من الأعمال .

وفور انتشار النبأ سارع العديد من النجوم السوريين لنعي الفنانة الراحلة وكان في مقدمتهم شكران مرتجى زميلتها في المعهد حيث كتبت عبر ” فيسبوك ” : ” نجوى علوان رحلت ؟؟؟ زميلة المعهد ذات العيون الخضراء المبتسمة دوماً لم أعد أقوى على الرثاء أعذروني إذا مت يوماً بجرعة زائدة من الحزن.. حسبي الله ونعم الوكيل تعازيي لأحبتها الكثر .. اعتذر لمن سيقرأ الخبر على صفحتي أعلم صعوبة هذه الأخبار “.

فيما قال الفنان وائل رمضان : ” وداعا نجوى علوان …لروحك السلام … “.فيما كتب أيمن زيدان في تعليقه على ما كتبته شكران مرتجى : ” رحيل نجوى فاجعة حقيقية “.