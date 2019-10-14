شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الجوكر" يحتفظ للأسبوع الثاني بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية والان مع التفاصيل

احتفظ فيلم الحركة والجريمة "الجوكر"، للأسبوع الثاني، بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، محققا 55 مليون دولار. والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي، من إخراج تود فيلبس. وحل في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الجديد "عائلة آدامز" (آدامز فاميلي)، بإيرادات بلغت 30.3 مليون دولار. تلاه في المركز الثالث فيلم الخيال العلمي الجديد "رجل الجوزاء" (جيميني مان)، بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار. Advertisements والفيلم بطولة ويل سميث وماري إليزابيث وينستد وكلايف أوين، من إخراج أنج لي. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج" (أبومينابول) من المركز الثاني إلى الرابع، مسجلا 6.2 مليون دولار. كما تراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الثالث إلى الخامس، بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار. والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون، من إخراج مايكل أنجلر.

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