متابعة بتجــــــــــــرد: وجّه الممثل الأميركي روبرت دي نيرو سهامه مجددًا إلى دونالد ترامب، متهمًا إياه خلال مهرجان الفيلم في لندن بالسعي إلى “القضاء” على المؤسسات الأميركية “لينقذ نفسه”.
واعتبر الممثل في دردشة مع محبي السينما قبل عرض فيلم “ذي آيريشمان” لمارتن سكورسيزي، الذي يؤدي بطولته بالسعي إلى “تأليب” الرأي العام الأميركي بشأن المؤسسات غير المنحازة لإدارته، مثل وكالات الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وقال الممثل المولود في نيويورك “ينبغي لنا حماية هذه المؤسسات والسلطة الرابعة أيضا، أي الصحافة، لأنه يحاول القضاء عليها لسبب واحد ألا وهو أن ينقذ نفسه”. وأردف “الفوضى عارمة بسبب ترامب لأنه لا يجيد اللعب”.
وغالبا ما ينتقد روبرت دي نيرو الرئيس الأميركي بلا مواربة، كما الحال في حفل توزيع جوائز “توني” المسرحية في يونيو 2018. ولقي الخطاب الذي ألقاه وقتها أمام الكاميرا تصفيقا حارا من الجمهور. ووجّه دي نيرو سهامه هذه المرة أيضا إلى الجمهوريين، قائلا “من المقزز رؤية الجمهوريين يخشون فعل أي شيء”.
كانت هذه تفاصيل خبر روبرت دي نيرو: الفوضى عارمة.. بسبب دونالد ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.