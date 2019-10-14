مهم جدًا.. حسين الجسمي يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا!

متابعة بتجـــــــــرد: تحقق أغنية “مهم جدًا” للنجم الإماراتي حسين الجسمي نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية في عيد الأضحى المنصرم. وحصد الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على إتاحة عرضه عبر قناة الجسمي على موقع “يوتيوب”. أغنية “مهم جدًا” من ألحان الجسمي نفسه، كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع وماستر حسام كامل. تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تتصدّر المراتب الأولى عبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

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