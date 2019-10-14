بطل مسلسل “جمان” يتعرض لهجوم لاذع.. والسبب: قُبلة وصورة من داخل المسبح!

متابعة بتجــــــــــرد: يتصدّر مسلسل “جمان” قائمة المواضيع الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع كل حلقة جديدة تُعرض منه. ويروي المسلسل قصة حب تجمع بين فتاة تُدعى “جمان” تجسد شخصيتها الممثلة “نور الغندور” وإبن خالها “هشام” الذي يؤدي دوره الممثل السعودي مهند الحمدي كما ويتطرق لمواضيع اجتماعية كثيرة من بينها الغيرة في العلاقة الزوجية.

وبات الجمهور يترقب تصرفات نجمي المسلسل، فيرصد المشاهدون حركاتهما وتصرفاتهما عبر السوشال ميديا.

ولفت الحمدي الأنظار إليه بسبب وسامته، وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له يظهر فيه خلال تواجده على السجادة الحمراء في إحدى المناسبات الخاصة، حيث تعرض للإحراج بعد قيام فتاة أجنبية بتقبيله بشكل مفاجىء، كما تداول الجمهور صورة له من داخل أحد المسابح يظهر فيها برفقة فتاة بملابس السباحة، مما جعل البعض يطلق تعليقات ساخرة بناءً على شخصيته في مسلسل جمان من بينها: “هالبكيني ما تلبسينه إلا وأنا معاج، فاهمه؟”، فيما شكك البعض بصحة الصورة مرجحين أن تكون قد خضعت لبرنامج الفوتشوب، وأن الذي بالصورة ليس الحمدي بل تم تركيبها.

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بالمقابل دافع الكثيرون عن الفنان السعودي في حال كانت الصورة صحيحة، مُعتبرين أن الأمر حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل في حياته الخاصة.