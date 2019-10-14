جاكي شان يطالب بهذا الأمر من المملكة العربية السعودية

متابعة بتجـــــــــــرد: في خطوة مميزة منه ومواكبة للإنفتاح الكبير الذي تشهده المملكة العربية ​السعودية​، طلب النجم العالمي ​جاكي شان​ من الهيئة العامة للترفيه السعودية والتي يرأسها المستشار السعودي تركي آل الشيخ تصوير فيلم جديد في المملكة.

وكشف جاكي شان عن امنيته أثناء كلمة ألقاها على هامش تكريمه مع نجوم من مصر والعالم العربي ومن دول العالم المختلفة في حفل جوائز صناع الترفيه في منتدى صناعة الترفيه بموسم الرياض.

وأشار جاكي شان بمعرض سعادته عما رآه من تطور كبير في السعودية الى أنه قد يأتي إلى المملكة العربية السعودية في المرة المقبلة برفقة فريق عمل فيلمه الجديد.