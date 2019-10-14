​كاردي بي تتلقى هدية ثمينة جدًا من زوجها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تلقت المغنية العالمية ​كاردي بي​ هدية مميزة وثمينة من زوجها مغني الراب الأمريكي ​أوفست​ إحتفالاً بعيد ميلادها الـ27، وهي عبارة عن خاتم يتكوّن من نطاقين مع ألماسةٍ كبيرةٍ على شكل قلب يطلق عليها اسم “تيتانيك دايموند”.

وأشارت لورين مكاولي، خبيرة المجوهرات والأناقة، إلى أنَّ خاتم كاردي بألماسته الكبيرة -تايتنك دايموند- لم يقل ثمنه عن 4 ملايين دولار.

ونشر زوجها أوفست مقطع فيديو لها وهي ترتدي الخاتم وكتب معلقًا: “تايتنك دايموند، عيد ميلاد سعيد ملكتي، أنتِ تستحقين، أنا أحبك وأحب عائلتنا معًا”.

وهي نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة تلقيها الهدية وعلّقت بالقول:”شكراً جزيلاً لك حبيبي، لا أستطيع ان أصدق، انا سعيدة جداً”.