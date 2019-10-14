ظافر العابدين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية التونسية..فمن اختار؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أدلى الفنان التونسي ​ظافر العابدين​ بصوته لاختيار رئيس جمهورية جديد لتونس، ونفى العابدين دعمه لأي من المرشحين المتنافسين وهما رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد وذلك عبر مقطع فيديو خاطب فيه المواطنين بشكل مباشر.

وأكد ​ظافر العابدين الذي يعرض له حالياً مسلسل “عروس بيروت” بأن له اختياره الخاص في هذا الموضوع ويفضل الاحتفاظ به لنفسه وأنه لا يريد أن يكون له علاقة في التأثير على المصوّتين، ثم ما لبث أن نشر صورة له من لندن بدا على إصبعه الحبر الخاص بأداء الأصوات كدليل على أنه قام بواجبه في التصويت من مكان إقامته.

ورد على صور تم تداولها من طرف مؤيدي أحد المرشحين نافياً أي علاقة له بها ومعتبراً أنها مفبركة.

وانتهى مساء اليوم الأحد التصويت في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها لبدء عملية الفرز، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في غضون يومين. وأدلى الناخبون التونسيون الأحد بأصواتهم للاختيار ما بين المرشحين نبيل القروي ومنافسه قيس سعيّد إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.