تظاهرة حاشدة في روما والسبب.. جان يمان! – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: يتواجد النجم التركي جان يمان في العاصمة الإيطالية روما لبضعة أيام، كما سبق وذكرنا قبل أيام، وذلك في رحلة استجمام، قبيل سفره إلى مدينة “كان” الفرنسية حيث سيلتقي معجبيه ومحبيه في لقاء رسمي في 16 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقد شارك جان يمان الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات تظهر حفاوة استقبال الجمهور الإيطالي له، وتحديدًا معجباته في إيطاليا اللاتي تسببن بتظاهرة أمام الفندق الذي يسكن فيه.

ومن المعروف أن جان يمان يعتبر من أشهر الممثلين الأتراك في الوقت الراهن، وقد حقق جماهيرية واسعة بعد النجاح الكبير لمسلسله “الطائر المبكر”.

الجدير ذكره ان جان يامان كان قد فاز مؤخرا بلقب أفضل وجه تلفزيوني لعام 2019 TVs Top Leanding Man.