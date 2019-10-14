هيفا وهبي مفاجأة شركة “صبّاح أخوان” في أول تعاون بينهما

أعلن المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة “صبّاح أخوان” أثناء تواجده في MIPCOM المهرجان التلفزيونيّ الدوليّ- الذي يُقام في مدينة كان الفرنسيّة- عن توقيع الشركة مع النجمة الجماهريّة هيفا وهبي لبطولة مُسلسل دراميّ جديد بعنوان” أسود فاتح”.

هذا العمل، وهو التعاون الأوّل الذي يجمع بين شركة “صبّاح أخوان”والنجمة هيفا وهبي، من تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل.

“أسود فاتح” مُسلسل مصريّ تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار إجتماعيّ عصريّ، وهو يضمّ مجموعة مُميّزة من الفنّانين يتمّ إختيارهم حالياً على أن تُعلن الشركة أسماء النجوم المُنضمّين في الفترة المُقبلة. كما تضع شركة “صبّاح أخوان” أيضاً الخطوط الأساسيّة لإستكمال المشروع المُتوقّع إنطلاق تصويره في مطلع العام الجديد وطرحه ضمن السباق الرمضانيّ المُقبل.