Oct 14, 2019
بعد تعافيه من الحادث الذي تعرّض له منذ أكثر من شهر، أطل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لأول مرة على جمهوره ومحبيه في مهرجان عز ومجد لبنان الذي أقيم مساء يوم السبت في ميدان سباق الخيل في بيروت، حيث أحيا “الحلاني” الحفل وأشعل الأجواء بأجمل الأغنيات.
قبل صعوده الى المسرح، التقى موقع “الخليج 365” عاصي الحلاني، الذي طمأن جمهوره أنه بألف خير وبات في حال صحية جيدة، والدليل الاكبر على ذلك هو وجوده في الحفل ومشاركته الجمهور اجمل اللحظات.
الحلاني وفي حديث لموقعنا أكد ان لا احد يعرف ماذا يخبئ له القدر، مشددًا على ان كل شخص معرّض للحوادث، سواء كان فنانًا أو غير ذلك.
من هنا، كان لا بد أن نسأل فارس الغناء عما اذا كان هذا الحادث سيجعله يتخلى عن ركوب الخيل تفاديًا لوقوع اي حادث مشابه في المستقبل، لكن “الحلاني” شدد على انه لن يتخلى عن ركوب الخيل مهما كان السبب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- هل يتخلّى عاصي الحلاني عن ركوب الخيل بعد الحادث الذي تعرّض له؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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