معتصم النهار يوضح لأول مرة أسباب اعتذاره عن فيلم هيفا وهبي

في أول تعليق له بعد اعتذاره عن بطولة فيلم النجمة هيفا وهبي “أشباح أوروبا” “عقد الخواجة” سابقاً، أوضح الممثل معتصم النهار أنه بدأ فعلياً تصوير مسلسل “ما فيي2” والكل يعلم حجم الدور الذي يؤديه في الجزء الثاني من العمل. وتابع “معتصم” متأسفاً، كان من المفترض ان يصوّر في مصر لمدة عشرة أيام ثم يعود الى بيروت ليبدأ تصوير “ما فيي2″، ثم يعود الى مصر ليصور مشاهده من الفيلم، حيث كان من المتوقع ان يسافر مع فريق العمل الى جنوب افريقيا، لكن للأسف تأخر فريق عمل “أشباح أوروبا” “عقد الخواجة” سابقاً، لينطلق بعملية التصوير.

وتابع معتصم موضحاً تم وضع موعداً لتصوير الفيلم خلال أول عشرة ايام من اكتوبر لكن هذا الموضوع لم يحصل وحصل تضارب في مواعيد التصوير فقط لا غير. وتمنى “النهار” في النهاية للجميع التوفيق في الفيلم.

نشير ان معتصم بدأ تصوير مشاهده في مسلسل “ما فيي2” في بيروت تحت ادارة المخرجة رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، ويشارك في البطولة الى جانبه كل من فاليري ابو شقرا، احمد الزين، إلسا زغيب، ليليان نمري وغيرهم. من انتاج شركة صادق الصبّاح.