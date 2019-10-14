متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت النجمة السّوريّة شكران مرتجى أنّ حضور الفنانين لعزاء المخرج التونسيّ في سوريا له معنى واحد يرتبط بالوفاء والمحبّة لهذا الإنسان المبدع.
مضيفة أنّ ذاكرتها تختزن عنه الوقار والهدوء وحبّه للجمال وللفرح وشغفه بعمله وسعيه إلى تقديم كلّ ماهو جميل ومختلف، وتمنّت لو نقدّم لكلّ إنسان ما يستحقّه في حياته وقبل وفاته وألا ننتظر غفلة الزمان.
وتحدّثت مرتجى كذلك عن معنى الفراق وأثره عليها خاصّة بما يتعلّق بفراق الأحبّة وفراق والدها وأصدقائها المقرّبين.
من جانب آخر، لفتنا وجود أربطة طبيّة على يديها فسألناها عن حالتها الصحية، وسبب حساسيتها الكبيرة في الحياة.
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كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى في عزاء شوقي الماجري: كان هادئاً لا يحب الصخب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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