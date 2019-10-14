عمرو دياب في عيده الـ58.. حقائق لا تعرفينها عن الهضبة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان المصري عمرو دياب مؤخرًا بعيد ميلاده الـ 58 الذي صادف في الـ 11 من الشهر الجاري محققًا خلال مسيرته الفنية العديد من الإنجازات التي لم يسبقها قبله الكثير من الفنانين العرب.
وبدأ "الهضبة" كما يفضّل الجمهور تسميته مسيرته الفنية في أوائل ثمانينات القرن الماضي، لينطلق بعدها بمسيرته الاحترافية والتي وصلت إلى 37 عامًا، حيث نجح خلالها في المزج بين الإيقاعات الغربية والموسيقى الشرقية والمصرية ولاقت أغنياته نجاحًا منقطع النظير.
تزوّج عمرو دياب من السعودية زينة عاشور عام 1994، وأنجب منها 3 أبناء، وهم عبدالله وجانا وكنزي، غير أنّه دخل في علاقة حب بعدها مع الفنانة دينا الشربيني، مع تأكيدات بأنّهما قد تزوّجا دون أنْ يعلنا ذلك أمام الجمهور.
الفيديو التالي يعرض ألقاب عمرو دياب خلال مسيرته الفنية.. شاهدي
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