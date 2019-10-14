سوزان نجم الدين: لا أُمانع العمل مع باسم ياخور.. والنقاب لا يشبهني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إنها لا يوجد خلاف بينها وبين الفنان باسم ياخور، موضحة أنه ربما بكون قد نسي أنه دعاها لبرنامجه، وأنها إذا عرض عليها أي عمل فني معه ستوافق على الفور، لأنها تحب أعماله وتقدر فنه.

وكانت أزمة قد دبت بين سوزان نجم الدين وباسم ياخور بعد ادعاء الأخير أنه لم يدع سوزان لتكون ضيفة في برنامجه، فيما أشارت الفنانة السورية إلى أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه دعاها ولكنها رفضت تلبية الدعوة، ولديها تسجيل صوتي بذلك.

وتحدثت سوزان في لقاء خاص مع "فوشيا" عن الفترة التي ارتدت فيها النقاب بسوريا وكيف كانت تشعر وهي تخفي وجهها، مشيرة إلى أنها تعرضت لتهديدات كثيرة لها ولأولادها، من قبل جماعة "النصرة" الإرهابية.

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وأضافت سوزان أنها لم تقصد إهانة النقاب عندما قالت إنها شعرت بالسجن أثناء ارتدائه، مؤكدة أنه أنقذها من الموت، وأنها تحدثت من الجانب الإنساني وليس الديني، وأن كل شخص حر فيما يرتديه، ولا تستطيع انتقاد هؤلاء لكنها شعرت أن النقاب لم يعبر عن شخصيتها.

وعن دورها في فيلم حملة فرعون، قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إنها سعيدة بهذا الدور جدًا لأنه عبر عنها، وعن معاناة السوريين، ولأنها جسدت شخصية زعيمة قبيلة سورية تعرضت للحرب.