ماريا كاري ترفضُ العودة لزوجها السّابق نيك كانون.. وهو يردّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضحت النجمة ماريا كاري موقفها بشأن العودة لزوجها، حيث قالت إنها ليس لديها أيّ نيّة أنْ تعود لزوجها السّابق نيك كانون.

ونشرت مجلة "كوسموبوليتان" أنّ الممثل والمنتج الأمريكيّ نيك كانون قد صرّح لمعجبيه أنّه سيكون سعيدًا إذا تزوّج من زوجته السّابقة مرة أخرى.

وفي حديث مجلة TMZ مع النجمة الأمريكية ماريا كاري، تمّ سؤالها عن تعليقها على تصريح زوجها السّابق بخصوص العودة إليها مرّة أخرى، فأجابت ماري أنّها لأوّل مرّة تسمع هذا الخبر واسمته بـ"الهراء"، وأكّدت أنّها ليس لديها أيّ نيّة أن تتزوج من جديد أو أن تعود لنيك زوجها السابق وهو يخترع هذا الأمر من مخيّلته.

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ظهر نيك في برنامج إلين ديجينيرز، ووضّح تصريحه أنّه لا ينوي الرجوع لزوجته السابقة ماريا وهو لم يقصد ذلك بتصريحه، بل كان يقصد إنه إذا تحتم عليه الزواج للمرة الثانية فسيكون ذلك مع ماريا كاري زوجته السابقة، وهذا لا يعني أنّه يعرض عليها الزواج مرّة أخرى في الوقت الحالي.

وأوضح نيك أنّ السّبب في ذلك أنّه يُفضّل في الوقت الحالي العمل على نفسه وتطوير شخصيته وحياته المهنية حتى يصبح أفضل، ووجّه رسالة لماريا قائلًا: "لقد حظينا بعلاقة رائعة وأطفال في غاية الجمال وهم الآن سعداء بالوضع الحالي، فدعينا نبقي الأمور مستقرة كما هي".