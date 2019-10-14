محمد عبده متأثرًا: "هذه الليلة تختزل كل مشواري الفني"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أنّ الفنان محمد عبده سيُصوّر مئة أغنية بتقنيّة الهولوجرام.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه بموسم الرياض بالعاصمة السعودية، بمشاركة عدد كبير من النجوم العرب والعالميين.

وقال الفنان السعودي محمد عبده أثناء كلمته على المسرح:"55 عام من الاحتراف بالفنّ اختصرها في ليلة، سهلها علينا شباب مثل أبو ناصر".

وأضاف عبده: "إن هذه الليلة تختزل كل مشواري الفني، بعدما كنا نحمل أوراقنا وملفاتنا لنذهب إلى المحطات خارج المملكة كي نترجاهم بفتح الأبواب أمامنا".

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وأظهر مقطع فيديو متداول الفنان السعودي متأثرا بشكل كبير وهو يلقي كلمته في حفل توزيع الجوائز.

وانطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمرّ حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفنّ، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.