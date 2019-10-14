عمرو مصطفى: رؤية تركي آل الشيخ أعادتني للغناء.. وسأتعاون مع موزّعي "دسباسيتو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى عن سعادته بالعودة للغناء، من خلال بوابة المستشار السعودي تًركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، موضحًا أنّ رؤية "آل الشيخ" كانت السبب في عودته للغناء بعد غياب استمرّ 10 سنوات.

وشرح عمرو مصطفى، في تصريح خاصّ لـ"فوشيا" بالتزامن مع إصدار ألبومه "لعبت مع الأسد" التفاصي، فقال إنّ تركي آل الشيخ كتب جميع كلمات أغاني الألبوم، وظلّ يعمل طوال عدّة أشهر على دخول لون موسيقي جديد يواكبه العالم ولكن لم يسمعه المتلقّي العربي من قبل.

واستطرد "مصطفى" أنّ أغاني الألبوم به قوالب موسيقية جديدة كما أن مفرادات كلمات الألبوم مختلفة، حتى أنّه قام يطرح أغنية باسم ابنته "سلمى" ولكن لها عدّة معانٍ، فكلمة سلمى نقصد منها أنّ الدنيا سالمة واسم الفتاة وسلمت من عيون البشر.

وأكد عمرو مصطفى أنّه تمّ التعاون في الألبوم الذي يتألف من 10 أغنيات مع موزعين عالميين من هولندا بينهم R3HAB، والهندي A. R. Rahman، وموزعي أغنية Despactio.

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وأعلن عمرو مصطفى مفاجأة لجمهوره عن إحياء حفلات غنائية بمناسبة إطلاقه الألبوم، مؤكدًا أنّ الحفلات ستكون بموسيقى مختلفة عن الشكل العربيّ الذي يحضرونه، لأنّ الألبوم تمّ طرحه بهذه الطريقة لإقامة حفلات تتناسب مع هذه الموسيقى.

ووجّه المطرب والملحن المصري رسالة لجمهوره قائلًا: "وحشتوني جدًا وانتظروني في أعمال غنائية أخرى قريبًا، إضافة لحفلات غنائية مختلفة لأنني اشتقت لهذه العودة التي تأتي بعد غياب".

يُذكر أنّ آخر الألبومات التي طرحها عمرو مصطفى قبل ابتعاده عن الساحة الغنائية التي امتدّت لـ10 سنوات كان ألبومًا غنائيًا بعنوان "الكبير كبير".