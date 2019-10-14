وفاة نجوى علوان نجمة التغريبة الفلسطينية.. رحيل هادئ يُشبه حضورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كما كان حضورها جاء رحيلها، بهذه الكلمات وصف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنانة السورية نجوى علوان، التي فارقت الحياة ليلة الأمس بعد صراع طويل مع المرض.

شكًًًّل خبر وفاة علوان صدمة للجمهور العربي، بسبب الهدوء الذي رافقه من قبل زملائها في الفن، والذين لم يقدم منهم أحد أي كلمة عزاء للراحلة حتى هذه اللحظة.

أُعلن عن وفاة الفنانة السورية، والتي شاركت في عدد من الأعمال، وغابت مؤخرًا عن الدراما والتلفزيون بسبب المرض والأزمة السورية التي أثرت بشكل كبير على عدد من نجوم سوريا، بطريقة خجولة لم يصاحبها أيّ صخب أو كلمات رنّانة.

وكانت الفنانة الراحلة قد شاركت في عدد من الأعمال السورية المعروفة، لعلّ أهمّها مسلسل التغريبة الفلسطينية من كتابة وليد سيف وإخراج حاتم علي، وبطولة عدد كبير من النجوم من بينهم خالد تاجا، جولييت عواد، تيم حسن، رامي حنا، جمال سليمان، باسل خياط، يارا صبري، وآخرون.

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وجسّدت علوان في المسلسل الذي روى معاناة الشعب الفلسطيني مع التهجير خاصة سُكان القرى، شخصية لطفية ابنة أحد أثرياء بلدة من ريف فلسطين، والذي استغل نفوذه وماله في ظلم عائلة الشيخ أحمد.

لتتزوّج بعدها لطفية من مسعود "رامي حنا" ابن هذه العائلة بالرغم من أنها تكبره وأرملة، والذي قرر الارتباط بها من أجل نفوذ أبيها أبو عايد "حسن عويتي"، لتبدأ هجرة الشعب الفلسطيني، ويجد مسعود نفسه أمام زوجة لا يحبها وتكبره ودون النفوذ الذي حلم به، وتعيش لطفية بعدها مع مسعود العديد من المشاكل والمواجهات.

كما شاركت الراحلة نجوى علوان في عدد من الأعمال أهمها: على طول الأيام، عصي الدمع، الاجتياح.