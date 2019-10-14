متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك عدد من النجوم السوريين في عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري بالعاصمة السورية دمشق، والذي أقامته مديرة أعماله تيما إسلام وشاركها عدد من الفنانين كنوع من الوفاء والتعبير عن الحب والحالة الأسرية للمخرج الراحل.
وأعرب النجوم لفوشيا عن حزنهم خاصة وأن المخرج الراحل عاش سبعة عشر عاما في سوريا وقدم العديد من الأعمال الناجحة والهامة للدراما السورية كان آخرها مسلسل "دقيقة صمت" الذي عرض في رمضان الفائت وحقق جماهيرية كبيرة.
إضافة إلى علاقة صداقة قوية تجمعه مع عدد من الفنانين السوريين الذين قالوا بأنهم لم يصدقوا نبأ وفاته، وتأثروا كثيراً برحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم سوريا في عزاء شوقي الماجري.. منى واصف ودريد لحام في المقدمة! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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