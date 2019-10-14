شكرا لقرائتكم كلمات مؤثرة.. آخر صورة جمعت هنا الزاهد بطلعت زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدمة شديدة تلقتها الفنانة المصرية هنا الزاهد برحيل زوج والدتها السابق الفنان طلعت زكريا، بعد أيام قليلة من حفل زفافها إثر أزمة صحية تعرض لها.

تلك الصدمة التي عبرت عنها هنا من خلال حسابها على "انستغرام"، بعدما نشرت صورة تجمعها بالفنان الراحل مؤكدة أنها الأخيرة، والتي تم التقاطها في عقد قرانها، حيث وصفت طلعت زكريا بكونه والدها وسندها الذي كبرت معه لسنوات.

قررت هنا أن توجه رسالة إلى زكريا قائلة: "أنا فاتحه الصورة دي من بدري وعايزة أقولك إن ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله.. إنت ربيت 3 بنات وكأنك أبوهم وأكتر.. أنا عايزة أقولك إنى معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك.. عمري ما قولت أصلا تقريبا بابا غير ليك".

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رسالة هنا الزاهد لطلعت زكريا

واسترجعت ذكرياتها معه في طفولتها حينما كانت تسرع إليه في حال أقدمت على أمر خاطئ، من أجل الدفاع عنها أمام والدتها،

وتذكرت أيضا أول وجبة أعدتها من أجله وطالبها بفتح مطعم يحمل اسم "بالهنا والشفا"، ومنحها 100 جنيه من أجل تشجيعها.



وقالت إنه كان واثقا من أنها ستصبح ذات شأن في يوم من الأيام، وتذكرت بكاءه يوم تخرجها، مشيرة إلى أنها لم تشعر يوما معه أنه ليس والدها الحقيقي.

وأوضحت أنها في صدمة ولا تصدق أنها لن تراه مرة أخرى، وتمنت عودته كي تخبره أنها تحبه وأنه أعظم ممثل، واختتمت رسالتها قائلة: "هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي".