ناتالي باي تعتذر عن الحفل الختامي لمهرجان الإسكندرية السينمائي برسالة مكتوبة

بعثت الفنانة الفرنسية ناتالي باي، رسالة اعتذار مكتوبة باللغة الفرنسية لعدم تمكنها من تسلم تكريمها في حفل ختام الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وأرجعت "باي"، في كلمتها، غياب حضورها إلى تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، معربة عن حزنها لعدم تمكنها من المجيء لمصر، حيث تعهدت بالحضور في الدورة المقبلة.

وأعلنت لجان التحكيم عن جوائزها، حيث فاز في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة الفيلم المغربي nomades بجائزة أفضل فيلم، وفوز مخرجه أوليفر كوزيماك بجائزة أفضل مخرج، وبطلته جاليلة تلميسي بجائزة أفضل ممثلة، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل ألكسندر سكسان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم التركي السلوفاني good day's work، وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى جود سعيد ورامي كوسة مؤلفي الفيلم السوري "درب السما"، ونال الفيلم الفلسطيني "استروبيا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج أحمد حسونة، وذهبت جائزتي أفضل إنجاز فني وأفضل عمل أول للمخرج توني فرج الله عن الفيلم اللبناني "مورين".

وفي مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط "المتوسطي القصير"، فاز الفيلم المغربي The Old Man and the Mountain بجائزة أفضل فيلم وثائقي، إخراج محمد رضا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقي الإيطالي My Tyson إخراج كلاوديو كاسالي، وحصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير الفيلم الفرنسي Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.

وفي مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير"عم فلان" للمخرج بولا إدواد، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبة عطا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير "محاصر" للمخرج محمد ماجد، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب.

وفي مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل ذهبت جائزة أفضل فيلم، للفيلم السوري "درب السما"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربي "التمرد الأخير"، وحصد المخرج العراقي نوزاد شيخاني جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "تورن"، وذهبت جائزة محفوظ عبدالرحمن لأفضل سيناريو للفيلم السوري "اعتراف"، وحصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم "درب السما"، وحصدت مواطنته ديمة قندلفت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "اعتراف"، وفاز بجائزة محمود عبدالعزيز لأفضل إنجاز فني الفيلم السعودي "المسافة سفر"، وأخيرا جائزة أحمد الحضري للعمل الأول أو الثاني لمخرجه ذهبت للمخرجة هبة الزوادي عن الفيلم التونسي" بنت القمرة".

