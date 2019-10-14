تأجيل تصوير "لص بغداد" أسبوعين للبحث عن دولة أوربية

حصل فريق عمل فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام على أجازة تستمر لمدة أسبوعين بسبب البحث عن الدولة الأوروبية، والتي يبحث عنها صناع العمل لتصوير المشاهد الخارجية المتبقية من أحداث الفيلم خاصة وأنهم اتفقوا على دولة بلغاريا للتصوير فيها، ولكن حتى الأن لم يتم الاستقرار عليها بشكل نهائي.

ومن ناحية أخرى يواصل مخرج الفيلم أحمد خالد موسى مونتاج ومكساج المشاهد التي تم تصويرها، كما يتابع عمليات الجرافيكس بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة، وانتهت أسرة الفيلم مؤخرا من تصوير أخطرمشاهد العمل، التى صورت جميعها تحت الماء، وجمعت محمد إمام وياسمين رئيس، داخل أحد حمامات السباحة فى مدينة 6 أكتوبر، كذلك مشاهد الغردقة أيضا التى صورت تحت الماء بقيادة مصمم الأكشن "أندرو" وفريقه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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