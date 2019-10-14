تكريم عمرو دياب خلال فعاليات مهرجان موسم الرياض

حرص الهضبة عمرو دياب على حضور فعاليات صناعة الترفيه ضمن مهرجان موسم الرياض المقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، حصل عمرو دياب على تكريمه على أعماله، ووجه كلمة للحضور معربا عن سعادته بالتواجد وسط الكم الهائل من الفنانين العرب والأجانب، كاشفا أنه لا يجيد الحديث لأنه اعتاد الغناء أمام الجماهير.

يذكر أن موسم الرياض يقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر تحت إشراف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ويأتي التكريم في حفل Joy Awards ضمن منتدى الترفيه المقام لمدة يومين هما 13 و14 أكتوبر.

من ناحية أخرى، عمرو دياب يستعد خلال الفترة القادمة لطرح أحدث البوماته "أنا غير" والذي طرح منه حتى الأن خمس أغنيات.

وحقق الهضبة بحفله الأخير الذي أحياه في الأردن طفرة سياحية كبرى تحديدا في مدينة ‏العقبة الساحلية التي قدم فيها الحفل، حيث وصلت نسبة إشغالات الفنادق 100‏‎%. ‎

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وقدم عمرو دياب خلال حفله بمدينة العقبة الساحلية بالأردن باقة من أغنياته، سواء الحديثة أو القديمة، وسط ‏تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات‎

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