محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر صفحته على موقع " إنستغرام "، فيديو له من داخل مقصورة طائرة، أثناء سفره إلى خارج البلد.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "أول مرة أسوق الطيارة".

وظهر وهو يمسك بمقود مساعد قبطان الطائرة، فيما يعلق الشخص الذي يصور الفيديو، بأن رمضان هو من يقود الطائرة.

يشار إلى أن الفنان المصري طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان "هما عايزينها فوضى"، وتدور أحداثه حول الأوضاع في مصر، والتي يعلن من خلاله دعمه للحكومة ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.

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