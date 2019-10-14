جود سعيد يؤكد أن اهتمام المهرجانات بالعمل السوري انخفض

القاهرة - لايف ستايل
عبّر المخرج السوري جود سعيد عن سعادته لحصول فيلمه "درب السما" على ثلاث جوائز، في مهرجان الإسكندرية السينمائي.
قال سعيد، إن اهتمام المهرجانات العالمية والأوسكار بالأفلام السورية انخفض خلال السنوات المقبلة لرداءة هذه الأفلام.
أضاف سعيد أن الاتجاه الآن إلى الأفلام السودانية، مشيرًا إلى أن اهتمام مهرجانات الأوسكار كان متعلقًا بنوعية الأفلام التي تجسد المعاناة، وأنه من المستحيل أن تهتم المهرجانات بالأفلام السورية الاجتماعية أو الرومانسية وخلافه حتى لو أخرجها أعظم مخرجي هوليوود.
يذكر أن جود سعيد شارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٥، التي تختتم فعالياته اليوم بفيلم "درب السما".
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