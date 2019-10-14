علم فلسطين يعانق نظيره التونسي على نعش شوقي الماجري

خيم الحزن على الساحة الفنية العربية بعد فقدان أحد أهم رموزها، المخرج شوقي الماجري، الذي توفي في مصر الخميس الماضي، عقب إصابته بسكتة قلبية، وتم نقل جثمانه إلى بلده تونس، وتشييعه إلى مثواه الأخير.

برنامج "The Insider بالعربي" عرض لقطات من مراسم دفن شوقي الماجري، حيث تجمع المئات من المشيعين، ولم يفارق الجثمان صديقا المخرج الراحل، الممثلان فتحي الهداوي، ومنذر رياحنة.

وأظهر البرنامج تغطية نعش شوقي الماجري بالعلمين الفلسطيني والتونسي معا، فالراحل عرف عنه دعمه للقضية الفلسطينية من خلال أعماله، ومنها فيلم "مملكة النمل".

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