شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..قبلة فان دام لرجاء الجداوى فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الإعلامية بوسى شلبى، على مشاركة متابعيها بكل المهرجانات الدولية والعالمية التى تحضرها، ونشرت بوسى عبر حسابها على إنستجرام فيديوهات وصور من منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، فى الرياض.

وفى أحد الفيديوهات ظهرت الفنانة القديرة رجاء الجداوى و يقبل يدها النجم العالمى فان دام وسط حفاوة الجميع تقديرا على أعمالها العظيمة، كما أعطى لها الفنان الهندى شاروخان الجائزة.

وكانت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 قد أنطلقت أمس الأحد في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

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وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من : الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام.