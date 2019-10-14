شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن روجر مور من ركوب الخيل لزيجاته الأربعة فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الرابع عشر من أكتوبر مع ذكرى ميلاد واحد من أهم نجوم هوليوود الذين أثروا الحياة الفنية فى هوليوود ببطولته لأفلام في غاية الأهمية، وهو النجم الراحل روجر مور الذي توفي قبل عامين عن عمر ناهز الـ 89 عاماً.

روجر مور الذي يعد أحد أهم النجوم الذين لعبوا بطولة سلسلة أفلام جيمس بوند غير كثيراً بوسامته في شكل البطل الذي يلعب أفلام الأكشن بسبب وسامته وصوته المميز الذي دوماً ما تميز به وقامته مما جعله يحظى بقطاع كبير من المعجبات بفترة السبعينات تحديداً الذي لعب فيها بطولة جيمس بوند، ما يجعلنا نتعرض له في ذكرى مولده إلى عدة معلومات عنه خلال السطور التالية.



روجر مور

1- ولد النجم الراحل روجر مور في لندن، وكان والده يعمل شرطيًا بينما لم تعمل أمه فكانت ربة منزل.

2- ظهر النجم الكبير بعدة مشاهد خلال فيلم "قيصر وكليوباترا الذى عرض سنة 1945.

3- حينما بلغ روجر مور الـ 18 عامًا، تم تجنيده في الخدمة الوطنية البريطانية، كما لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما تم تكليفه لاحقًا في الخدمة الملكية العسكرية كملازم ثان، كما حمل "مور" وسام الإمبراطورية البريطانية، ووصل به إلى رتبة القائد.

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روجر مور

4- عين "روجر مور" كسفيرًا لليونيسيف في عام 1991، لتأخذ مسيرته الحافلة بالفن طريقًا آخر آنذاك بسبب اهتمامه بقضايا إنسانية فى غاية الأهمية جعلته يكسب احترام الكثيرين خاصة عام 2005 حين تصدر مع الممثلة الكوميدية الأمريكية ووبي جولدبرج حملة بهدف التوعية بخطر مرض الإيدز على الأطفال، وفيروس HIV المسبب له.

5- تزوج 4 مرات، أبرزهم زواجه من المغنية دوروثي سكوايرز حيث شكلا ثنائياً بارزاً طوال 15 عامًا، ثم تزوج بعد ذلك من الممثلة الإيطالية "لويزا ماتيولي"، وأنجب منها أبناءه الثلاثة.

6- كان يعشق رياضة ركوب الخيل، للدرجة التي جعلته حريصا على بدء يومه بممارسة هذه الرياضة منذ التحاقه بمهنة التمثيل في هوليوود.

7- توفي بعد معركة كبيرة مع مرض السرطان، وذلك في مدينة سويسرا، عن عمر ناهز 89 عامًا.