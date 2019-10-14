خاص| لوسي تكشف نصيحة فاتن حمامة "الذهبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة الاستعراضية لوسي، إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة، نصحتها بعدم الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

وأضافت لوسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن فاتن أشادت بها بعد مشاهدة دورها في مسلسل "ليالي الحلمية" قائلة: "ماكنتش مصدقة نفسي بعد الكلام ده".

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ولفتت لوسي إلى إنها قابلت الفنانة الراحلة في أحد الأفراح، وواصلت الإشادة بها، مضيفة: "أخبرتها بإنني سألتحق بمعهد الفنون المسرحية، لأزيد من قدراتي التمثيلية، لكنها رفضت ذلك بشدة".

وتابعت: "حين سألتها عن كيفية تطوير نفسي، أخبرتني بضرورة مشاهدة الأفلام وقراءة كتب عن الفن، وإن هذا كاف ولا يحتاج الأمر للالتحاق بالمعهد".

وأكدت لوسي أنها نفذت ما قالته لها فاتن حمامة، وهو ما أثر على مشوارها الفني، وجعلها تنتقي أدوارها بعناية شديدة.