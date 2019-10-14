نسرين أمين لـ"الخليج 365": أتمنى تكرار تجرية "نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار– هاني صابر:

خاضت الفنانة نسرين أمين، بطولة إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، تحت عنوان "على الهادي يا زبادي"، وضمت 5 حلقات، وشاركها البطولة الفنان نبيل عيسى.

"الخليج 365" حاور نسرين حول ظروف العمل، وأبرز التعليقات التي تلقتها ورأيها في هذا النوع من الدراما..

- ما أبرز التعليقات التي وصلتك عن دور زبيدة في "نصيبي وقسمتك 3"؟

وصلتني تهاني كتير عن دوري في الحكاية، خاصة من أهلي، وقالوا إن المسلسلات دي جميلة جدًا، ومفيش أي داعي لتقديم أعمال درامية طويلة.

- هل المسلسل موجه لفئة معينة من الجمهور؟

المسلسل غير موجّه لأي فئة من الجمهور، وكل أفراد الأسرة تقدر تتفرج عليه، حتى الأطفال هيفهموه ويحبوه، ومش معمول لطبقة معينة، ويطرح مشكلات تمس كل الطبقات، وكل حدوتة بالعمل تحمل العديد من الرسائل المهمة لكل الأسرة، وده يدل على شطارة المؤلف والكاتب عمرو محمود ياسين، إنه قدر يتعامل مع كل هذه القصص والقضايا.

- ما السبب وراء تحمسك الشديد لتقديم التجربة؟

تجربة مختلفة وجديدة عليا، لم أقدم هذه النوعية من الدارما المليئة بالقصص المتنوعة والواقعية البعيدة عن الملل سواء للمشاهد أو الممثل نفسه، من قبل، وأنا دايما بأكون متحمسة لأي دور أتعاقد على تقديمه، سواء في السينما أو التليفزيون.

- كيف ترين تناول المؤلف عمرو محمود ياسين لهذه الحواديت بالمسلسل مقارنة بالأجزاء السابقة؟

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عمرو محمود ياسين، عرض عليا دور الدكتورة زبيدة، وأعتقد أن ترشيحي لتقديم كان من خلال الثلاثي منتج العمل والمخرج والمؤلف، وهما كانوا متحمسين للتجربة، وفعلاً طلعت حلوة ومختلفة عن الأجزاء اللي قدموها قبل كدة.

- تعاونتي للمرة الأولى مع الفنان نبيل عيسى.. فكيف ترين تجربتك معه؟

حبيت الشغل مع نبيل عيسى، والدويتو بينا كان حلو جدًا، وكل الفنانين اللي اشتغلوا في الحدوتة مناسبين للأدوار اللي قدموها، عشان كدة الحدوتة طلعت بشكل لطيف وحلو.

- هل دورك يسلط الضوء على المشكلات التي تتعرض لها الطبيبات فقط؟

ليس فقط الطبيبات، فالدكتورة زبيدة، نموذج لمعظم البنات المصرية المغتربة، وبيعانوا من ضغوط العمل، وضغوط أخرى مثل التحرش الفكري أو اللفظي، وإحساسها بالقهر.

- ما تقييمك لهذه النوعية من الدراما؟

القصص القصيرة اللي موجودة في المسلسل، كانت في غاية الروعة، وأتمنى أنها تتكرر، وهذه القصص السريعة اللي بتتكون من 3 حلقات أو 5 حلقات، بتكون خفيفة على الجمهور.

- أخيرًا.. ماذا عن جديدك خلال الفترة المقبلة؟

عندي ورق لمسلسل وفيلم، ولم أحدد تجربتي المقبلة حتى الآن، وسأعلن عنها قبل التصوير.