بعد نجاحه.. 10 صور من كواليس الـ"joker"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر المخرج الأمريكي تود فيليبس، عبر حسابه الشخصي في "انستجرام" 10 صور من كواليس فيلمه الـ" joker"، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا بعد 10 أيام من عرضه ويتصدر البوكس أوفيس في أمريكا منذ صدوره.

وظهر في الصور الفنان واكين فينيك مع المخرج في كواليس تصوير الفيلم.

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تقع أحداث الفيلم في عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده واكين فينيكس، ليثبت وجوده ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.

ويشارك فينيكس البطولة، روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز وشيا ويجهام، إخراج تود فيليبس.

ونافس الفيلم في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي، بالعرض العالمي الأول له يوم 31 أغسطس الماضي، وسط 21 فيلمًا لكبار نجوم العالم على رأسهم المخرج الياباني هيروكازو كوريدا والإيطالي باولو سورينتينو، والمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرج والفرنسي أوليفر أسايس.​