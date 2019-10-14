نجوى كرم بـ"أوف شولدر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة اللبنانية نجوى كرم، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام". وظهرت كرم في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، ارتدت بلوزة "أوف شولدر"، بيضاء، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وطرحت كرم، في سبتمبر الماضي، أغنيتها الجديدة "بعشق تفاصيلك"، عبر تطبيق "ديزر"، من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا.

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