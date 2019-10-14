تراند اليوم : «مكشوف الصدر وفوق الركبة».. فنانة مصرية بفستان فاضح على الكافيه...



أثارت الفنانة المصرية مريم حسن، حالة من الجدل بعد نشر صور جديدة لها بفستان قصير ارتدته أثناء جلوسها في أحد كافيهات الغردقة.

وعبر عدد من متابعي مريم حسن، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن غضبهم من ظهورها بفستان عارٍ على أحد الكافيهات واصفين الفستان بالفاضح.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه مريم حسن هو مسلسل "أبو جبل" الذي تنتمي أحداثه إلى نوعية الدراما الاجتماعية الممزوجة بالإثارة، وتتناول قصة حسن أبو جبل والتي جسدها الفنان مصطفى شعبان، الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.

شارك في بطولة المسلسل دياب، ونجلاء بدر، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، وحسن حسني، ومحمود البزاوي، ومحمد على رزق، وعايدة رياض، وأحمد خالد صالح، وصلاح عبد الله، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.





