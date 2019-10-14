تراند اليوم : بعد تورطها بفضيحة الأفلام الإباحية.. منى فاروق تظهر للمرة الأولى (صورة)

بعد اتهامها في قضية الأفلام الإباحية مع المخرج المصري خالد يوسف، عادت الفنانة المصرية منى فاروق، للظهور مجدداً. ونشرت منى عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام” صورة تجمعها بوالدتها وذلك في عيد ميلاد الأخيرة، وعلقت عليها بـ:””أحب أمي وضحكة أمي وحضن أمي وكل أمي.. كل سنة وانتى معانا ومنورة الدنيا معانا.. عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال أقدر أوفيلك حقك يا أمي أنتي حبيبتي وبنتي وأختي وصاحبتي وأمي وكل حاجة ليا في الدنيا، مليش غيرك.. يحميكي ليا وياخد من عمري ويزيدك.. عيد ميلاد مين الليلة عيد ميلاد قمر العيلة عيد ميلاد سعيد يا أمي يا ست الحبايب”.

يشار إلى أنّ أخر أعمال منى فاروق هو مسلسل “رحيم”، الذي عرض منذ عامين، وهو من بطولة ياسر جلال ونور.