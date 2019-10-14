شاهد.. منة فضالي ترقص وتقبل راغب علامة وتشعل أجواء المسرح

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 09:56 صباحاً - أحيا الفنان اللبناني ​راغب علامة​ حفلاً غنائياً على هامش ختام عرض أزياء بأحد الفنادق الكبرى، حضره مجموعة من الفنانات والممثلات المصريات والعربيات، أبرزهن سوزان نجم الدين وإلهام شاهين و منة فضالي وسهير شلبي وغيرهن.

وخلال أداء راغب أغنية ”اللي باعنا خسر دلعنا“، صعدت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ إلى المسرح واحتضنت راغب علامة الذي قبلها على جبينها، ثم قدمت وصلة رقص لتشعل أجواء الحفل ويتفاعل معها الحضور.

وغنى راغب علامة في الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، منها: “مغرم يا ليل” و”الحب الكبير” و”بتغيب بتروح” و”طب ليه” وغيرها.

من ناحية أخرى، يتحضر علامة لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “معركة كبرى”، وسبق أن صرح الفنان اللبناني عن هذه الأغنية بأنها ستشكل مفاجأة كبيرة لجمهوره وستكون باللهجة الخليجية.

ويشارك راغب علامة حاليًا في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ”ذا فويس“، وهو ضمن أعضاء لجنة التحكيم، والتي تضم نخبة من الفنانين، وهم: ”​سميرة سعيد​، ​أحلام​، ​محمد حماقي​“.