دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها.. كم أصبح عمرها؟ – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: من موقع تصوير مسلسلها الجديد، إحتفلت الممثلة دانييلا رحمة بمناسبة عيد ميلادها وقطعت قالب الحلوى المزيّن بالورود في مفاجأةٍ حضّرها لها أصدقاؤها.

وشاركت دانييلا رحمة هذه اللحظات في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، كاشفةً أنّه أصبح عمرها 29 عاماً.

وأرفقت دانييلا رحمة الفيديو برسالةٍ جاء فيها: ” ما في أحلى من إنّو تكون مجموع بأصدقاء بيحبّوك وفريق عمل بيغمرك بمحبتو”.

وأضافت دانييلا رحمة قائلةً: “اليوم عيد ميلادي، وعم بحتفل فيه بأجمل مكان بالنسبة إلي بموقع تصوير مسلسلي الجديد”.