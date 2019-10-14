عاصي الحلاني يحقق أربعة ملايين في أربعة أشهر!

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حصد أصداء أحدث أغنياته “اضحكي” التي طرحها مع بداية موسم الصيف الماضي.

وتخطى الفيديو الرسمي للأغنية الأربعة ملايين مشاهدة بعد أربعة أشهر على إتاحة عرضه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، وهي أولى أغاني ألبوم عاصي الحلاني الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا.

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لمشاهدة فيديو أغنية “اضحكي”: