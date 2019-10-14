شاهد: ردّة فعل هزاع المنصوري فور رؤية والدته.. ورد فعل محمد بن زايد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: فور وصوله إلى أرض الإمارات، إنحنى رائد الفضاء هزاع المنصوري أمام والدته وقبّل قدمها، حيث كانت في انتظار وصوله في مطار الرئاسة في أبوظبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي. وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز “يوري غاغارين” في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو. وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.

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