أول تعليق للرئيس السيسي على فيلم “الممر” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بردود فعل وأداء ممثلي فيلم “الممر”، الذي يحكي عن حياة مجموعة من الضباط والجنود المصريين في فترة ما بعد هزيمة 5 يونيو/ حزيران عام 1967، المعروفة إعلاميا بـ “نكسة 67″، والأحداث التي سبقتها، مرورا بالحالة النفسية التي مرت بها مصر على كافة الأصعدة.

السيسي قال خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، يوم الأحد، إن الفيلم “الفيلم كان رسالة جميلة، والأداء من كل من شارك كان أداء يعكس روحا مصرية.. الفيلم زي ما قلت سواء على مستوى الأداء أو القصة عكس كل شرائح المجتمع في مصر في الوقت دا وروحها، ووصلتوا لنا وللشباب اللي مشافوش وعاشوا الفترة دي التأثر الكبير اللي حصل”.

وأضاف السيسي مُخاطبًا أبطال الفيلم الذين ظهروا على منصة الندوة التثقيفية: “الرسالة وصلتوها وفكرتونا، انتو عيشوتهم الفترة دي”.

وتابع الرئيس: “أتصور للمخرجين والمنتجين أن التجربة قابلة للتكرار وشفتم حالة الالتفاف حول مصر، وفي ظل ما نشاهده في المنطقة ومحاولة سلب آمال وعقول شبانا، فعلى الأقل كل 6 شهور فيلم يفكر الناس إن الدولة والشعب صلب”.

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كما أشاد السيسي بشخصية الجندي هلال في فيلم “الممر”، التي جسدها الفنان محمد فراج، قائلا أن شخصية “الصعيدي اللي بيقول (في الفيلم) أوريهم (الإسرائيليين) إن أنا واقف، رمز لشجاعة المصري اللي لا يتخاذل قدام أي تحدي”.

وعرض الفيلم في دور السينما قبل يوم من ذكرى “نكسة 1967″، وحقق إيرادات تتجاوز 70 مليون جنيه مصري. وقبل أيام أمكن لقنوات تليفزيونية مصرية عرضه، مصحوبا بحالة من الجدل حول قصته وتوقيت عرضه، فضلا عن تقييم أداء الفنانين المشاركين في العمل.

الفيلم من بطولة أحمد عز، هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي، وهو سيناريو وحوار أمير طعيمة ومن إخراج شريف عرفة.