فيفيان مراد تودّع العزوبية، وهذا هو العريس

تستعد الفنانة فيفيان مراد لتوديع العزوبية قريبًا وذلك بعدما كشف المصمم يوسف الجسمي الى أنه يعمل على فستان زفاف سترتديه العروس في يوم زفافها الذي بات قريباً.

بدورها أكدت فيفيان الخبر مشيرة الى أنها ستتزوج وسترتدي فستان زفاف من تصميم “الجسمي” الذي تتعامل معه منذ سنوات.

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وعن هوية سعيد الحظ وهل هو من خارج الوسط الفني، لفتت “مراد” الى ان سعيد الحظ متواجد دائمًا الى جانبها منذ 6 سنوات. وختمت كلامها قائلة: “متل ما الله بريد”.

آخر أعمال فيفيان مراد كليب أغنية “النسخة الأصلية” كلمات وألحان راي صفدي، توزيع موسيقي مارك عبد النور، تسجيل، ميكس وماستيرنغ ستوديو فادي جيجي. والكليب من اخراج فادي حداد. والعمل من انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون ثالث يجمعها مع الشركة الرائدة في الأعمال المصورة ومع المخرج فادي حداد بعد أغنية “مصر عظيمة” و “غل بقلبي غل “.